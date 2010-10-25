Коломойский: еврейские общины в Европы довольно разобщены

Известный украинский бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ заявляет, что в должности главы Европейского еврейского совета намерен усилить взаимодействие национальных еврейских общин.

Об этом И.КОЛОМОЙСКИЙ заявил в интервью телеканалу "1+1".

"Общины европейских стран достаточно разобщены, и мы понимаем, что нет реальной фактической связи. Если она существует на уровне руководителей, то ее нет между членами общин и рядовыми членами общин. Поэтому в принципе эта интеграция она дала бы большой прогресс, большой толчок и большую пользу", - сказал И.КОЛОМОЙСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня И.КОЛОМОЙСКИЙ был избран руководителем Европейского еврейского совета на ближайшие 5 лет.

В съезде еврейских руководителей принимали участие представители 25-ти европейских стран, послы Израиля в Европе, министры израильского правительства, а также руководство Американского еврейского совета.

Вице-президентом избран Джонатан ДЖОЗЕФ (Великобритания). Томи ОРНИ (Италия) и Вадим РАБИНОВИЧ (Украина) сохранили за собой посты вице-президентов.