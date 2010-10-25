Чешский министр: Украине не стоит возвращаться в эпоху Кучмы

Европейский Союз готов помочь Украине в реформах, но при этом обеспокоен последними событиями, связанными со сворачиванием демократии в стране.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ сегодня в Люксембурге.

«Мы должны бы поддержать Украину, но мы обеспокоены последними событиями: ограничениями демократии, свобод, деятельности неправительственных общественных организаций», - сказал он.

«И мы должны говорить открыто лидерству Украины, что не следовало бы возвращаться к эпохе Леонида КУЧМЫ», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Люксембурге проходит заседание Совета иностранных дел. Во время обеда министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудили, в частности, подготовку к саммиту ЕС-Украина, который должен состояться 22 ноября в Брюсселе.

Министры обсудили основные политические мессиджи, которые планируется довести до руководства Украины во время саммита.