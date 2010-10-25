Квасневский: окружению Януковича невыгодно быть в орбите Москвы

Бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ положительно оценивает политику Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которая, по его убеждению, направлена на евроинтеграцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом А.КВАСНЕВСКИЙ написал в статье в британской газете Financial Times.

„Когда выборы привели к смене власти в начале этого года, многие люди считали, что Европа и Америка „потеряли” Украину, и что многие демократические достижения Помаранчевой революции вскоре будут отброшены”, - написал А.КВАСНЕВСКИЙ в опубликованной 24 октября статье.

„Но через несколько месяцев стало очевидно, что старания нового украинского правительства намного более прагматичные и направленные на реформы, чем большинство надеялось”, - отметил он.

А.КВАСНЕВСКИЙ считает, что В.ЯНУКОВИЧ на посту Президента не стал отстаивать лишь интересы России.

По его убеждению, политические и бизнесовые сторонники В.ЯНУКОВИЧА больше заинтересованы в европейской интеграции, чем в возвращении в „орбиту Москвы”.

„Украинская бизнес-элита, которая помогла создать новое правительство, понимает, что будущее Украины в том, чтобы стать частью большего европейского рынка”, - считает А.КВАСНЕВСКИЙ.

Он также отмечает эффективность новой украинской власти, которая смогла реализовать ряд важных реформ, в том числе для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.