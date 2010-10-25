Новый мэр Москвы велел пылесосить улицы российской столицы

Новый мэр Москвы Сергей СОБЯНИН распорядился пылесосить улицы российской столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэра и правительства Москвы, соответствующие распоряжение С.СОБЯНИН сделал на совещании по вопросу готовности городских служб к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг.

«Мэр отметил, что, несмотря на чистоту улиц, городской воздух загрязнен пылью. В связи с этим мэр распорядился задействовать для ее уборки вакуумные пылесосы. Также, по его словам, коммунальные службы должны тщательно следить за чистотой не только улиц, но и дворов», - говорится в сообщении.

С.СОБЯНИН отметил, что, по прогнозам, Москву ожидает холодная зима, в связи с чем необходимо привести в готовность все службы, обеспечить их рабочее состояние.

Он указал на необходимость неукоснительного обеспечения отопительного сезона, а также поставил перед главами префектур и управ задачу немедленного реагирования на все обращения и жалобы граждан. Также мэр Москвы потребовал, чтобы длительность профилактического отключения горячей воды в жилых домах в летний период не превышала 10 дней.