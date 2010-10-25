На Байконуре отметили 50-летие "катастрофы Неделина"

На российском космодроме Байконур в Казахстане состоялась церемония в память жертв катастрофы, которая 50 лет тому назад унесла жизни почти 80 человек, сообщает Би-би-си.

В 1960 году Советский Союз проводил испытания ракет, которые должны были вывести на околоземную орбиту первый корабль с человеком на борту. Во время подготовки к пуску ракеты Р-16 на стартовой площадке произошел взрыв, заживо сгорели 17 гражданских специалистов и 57 военных, в том числе первый главком ракетных войск маршал артиллерии Митрофан Неделин.

Главный конструктор ракеты Михаил Янгель, находившийся на стартовой позиции, отошел покурить за минуту до взрыва и уцелел.

По официальным данным, в тот день погибло 78 человек. Однако долгие годы сведения об этой страшной катастрофе оставались засекреченными. Официальное сообщение о смерти маршала Неделина указывало, что он погиб в авиакатастрофе. В начале 70-х годов стали появляться публикации, основанные на воспоминаниях очевидцев, и только в 90-е годы завеса секретности была снята.

Сейчас 24 октября стало официальным Днем памяти погибших испытателей ракетно-космической техники: никаких запусков и операций на Байконуре в этот день не проводится. Ежегодно проводятся возложение венков у братской могилы погибших в городе Байконур, у памятника на месте бывшей стартовой площадки Р-16 и на территории КБ «Южное» в Днепропетровске.