Депутат Европарламента: стоит ли вообще высказываться об Украине

Депутат Европарламента Ребекка ХАРМС (группа "зеленых", Германия) считает, что не нужно спешить с принятием резолюции по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения ситуации в Украине.

"Я бы предложила не голосовать завтра, но изучить детально ситуацию", - сказала Р.ХАРМС.

Она отметила, что разделяет обеспокоенность сообщениями о запугивании журналистов, высказывающих свободные мысли, о давлении на членов неправительственных общественных организаций, занимающихся защитой прав человека, обеспокоена ролью СБУ в этих процессах.

Вместе с тем, по словам депутата, все политические лидеры Украины, находясь в разное время у власти, пытались использовать власть в собственных интересах.

Р.ХАРМС также высказала мнение о том, что нельзя делать выводы относительно Украины без учета развития экономики.

"Я наблюдаю, что есть много озабоченности относительно влияния России на украинскую экономику и энергетический сектор в частности", - сказала она.

Депутат призвала отложить рассмотрение резолюции до получения всех необходимых фактов, чтобы высказанная в документе Европарламента точка зрения основывалась именно на них.

При этом Р.ХАРМС не исключила, что, возможно, Европарламенту в ближайшем будущем придется задуматься над тем, стоит ли вообще высказываться в отношении Украины.

"Я надеюсь, что выборы (в местные органы власти - УНИАН) пройдут честно. Но если ситуация не улучшится, то мы должны серьезно подумать, стоит ли нам вмешиваться, будем ли мы вмешиваться, или воздержимся от вмешательства", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Европарламенте состоялись дебаты по ситуации в Украине. Завтра, 21 октября, Европарламент планирует определиться относительно проекта резолюции по Украине.