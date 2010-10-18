Китай призывает выражать недовольство Японией законным образом

Пекин призывает жителей Китая выражать недовольство Японией законными способами, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении официального представителя МИД Китая Ма Чжаосюй в связи с антияпонскими демонстрациями в нескольких китайских городах, сообщает РИА "Новости".

В городе Мяньяне на юго-западе Китая большой ущерб причинен японскому магазину электроники, добавляет Би-би-си.

Демонстранты требовали, чтобы правительство дало отпор Японии и защитило китайский суверенитет над островами Сенкаку (Дяоюйдао).

"Протесты жителей (Китая) против ряда недавних ошибочных действий и заявлений Японии можно понять, но мы считаем, что чувство патриотизма необходимо выражать законными и рациональными способами", - заявил дипломат.

Он отметил, что "Китай и Япония - дружественные соседи, но между двумя странами существуют чувствительные, сложные вопросы, надлежащее решение которым необходимо искать путем диалога, оберегая совместными усилиями отношения взаимовыгодного стратегического партнерства".

Ма Чжаосюй выразил надежду, что "жители Китая применят свой патриотизм на благо реального труда, защиты реформ, развития (страны) и стабильности".

Кризис в китайско-японских отношениях начался после того, как японская береговая охрана задержала 7 сентября в районе спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) китайское рыболовецкое судно. Позднее японская сторона освободила задержанное китайское судно и его экипаж, но Пекин и Токио продолжают обвинять друг друга в инциденте, настаивая на компенсациях и извинениях.

14 октября Япония попросила Google исправить на сервисе Google Maps название островов. Официальный Токио недоволен тем, что на виртуальной карте японское название островов "Сенкаку" дублируется также китайским "Дяоюйдао", пишет ИТАР-ТАСС.

Необитаемые острова, расположенные в Восточно-Китайском море, перешли под контроль Японии в 1895 году вместе с Тайванем после победы над Китаем. После поражения во Второй мировой войне Токио отказался от прав на Тайвань, но сохранил свой суверенитет над островами. Китай и Тайвань требуют от Японии их возвращения.