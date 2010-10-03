Лукашенко был готов признать Абхазию и Южную Осетию

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявлял о готовности признать Абхазию и Южную Осетию в присутствии пяти президентов ОДКБ.

Об этом президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил в своем видеоблоге.

Он отметил, что своеобразное понимание партнерских отношений А.ЛУКАШЕНКО продемонстрировал и в вопросе признания Белоруссией Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных участников международного сообщества.

«Я неоднократно говорил: признавать или не признавать два этих новых государства – суверенное право каждой страны. И мы никогда ни на кого не оказывали давления в этом вопросе. Хотя для нас это небезразлично», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«При этом Президент Белоруссии заявил о готовности сделать это в присутствии своих коллег, пяти президентов. Есть соответствующая запись, если уж откровенно говорить, – осталась в протоколе заседания ОДКБ. Затем этот вопрос превратился в постоянный объект политического торга», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он заверил, что Россия не торгует своими принципами. «Подобное поведение является бесчестным, и партнёры себя так не ведут. И, конечно, мы будем учитывать это при выстраивании отношений с действующим Президентом Белоруссии», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.