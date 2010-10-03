ЕС выделяет Грузии 30 миллионов евро на реформы

Европейский Союз выделит Грузии 30 млн. евро на поддержку государственных институтов, осуществляющих реформы.

Как передает радио «Свобода», соответствующий документ подписали в субботу в Тбилиси госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгий БАРАМИДЗЕ и глава миссии ЕС в Грузии Пэр ЭКЛУНД.

Финансирование будет направлено, в первую очередь, на поддержку парламента, контрольной палаты, аппарата омбудсмана и других институтов власти, непосредственно вовлеченных в проведение реформ.

Предполагается, что средства будут выделены в течение трех лет, начиная с 2011 года.