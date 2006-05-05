Украина должна выходить на благоприятный формат отношений с Россией

Политолог Александр ДЕРГАЧЕВ считает, что Украина должна выходить на благоприятный для себя формат отношений с Россией.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

“Понятно, что отказ от шагов, которые бы могли наверняка не понравиться Москве, был бы бессмыслицей и грубой ошибкой”, – отметил эксперт.

Однако, считает он, нужно искать аргументы, чтобы в двустороннем формате выходить на благоприятную для Украины содержательную наполненность украинско-российских отношений.

По словам О.ДЕРГАЧЕВА, если Украина – демократическая страна и является одним из инициаторов расширения сферы демократии на постсоветское пространство – то она так и должна действовать.

“Нужно последовательно двигаться вперед и уменьшать одностороннюю непропорциональную зависимость от Москвы, развивая связи с другими партнерами”, – считает О.ДЕРГАЧЕВ.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Вильнюсе состоялась конференция на высшем уровне «Общее виденье общего соседства» в рамках содружества демократий Балто-Черноморско-Каспийского региона - Форума Сообщества демократического выбора. Этот Форум был инициирован 12 августа 2005 года Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ в грузинском городе Боржоме для регионального сотрудничества, направленного на распространение и защиту демократии на постсоветском пространстве.

Россия участия в форуме не принимала.