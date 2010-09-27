Украинские пловцы-марафонцы переплыли Мраморное море за 33 часа

Украинские пловцы-марафонцы Олег СОФЯНИК (г. Севастополь) и Анатолий ВЯЛЕЦ (г. Черкассы) переплыли Мраморное море, преодолев за 33 часа 105 километров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации "Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе" Александр СИНЯВСКИЙ.

Марафонцы стартовали 24 сентября в 6.00 с набережной района Малтепе в Стамбуле. Вместе с 46-летним О.СОФЯНИКОМ и 63-летним А.ВЯЛЕЦ стартовал 26-летний турецкий пловец Мустафа ПАХАТЫР.

Ветер и течение были попутными, помогали пловцам, температура воды - 23 градуса, местами встречались холодные течения от 14 до 18 градусов.

М.ПАХАТЫР плыл в гидрокостюме, ластах для ног и специальных ластах для рук, А.ВЯЛЕЦ - в ластах для рук и ног собственной конструкции, О.СОФЯНИК плыл без снаряжения.

Каждые 4-5 часов спортсмены поднимались на 10 минут на яхту сопровождения "Синан", где принимали пищу, в основном — шоколад. Пловцы не спали на протяжении всего заплыва, и финишировали 25 сентября в 14.57 на острове Мармара, преодолев 105 километров. Турецкий пловец проплыл меньшую дистанцию, поскольку несколько раз отдыхал по 2-3 часа на яхте.

По информации А.СИНЯВСКОГО, заплыв организовали компания "Судостроение" и теплоход "Герои Севастополя".