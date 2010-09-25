Украина и Дания планируют подписать Дорожную карту по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 24 сентября состоялся очередной раунд двусторонних политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Украины и Дании. Украинскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН; делегацию Дании - государственный секретарь Министерства иностранных дел Королевства Михаэль СИЛЬМЕР-ЙОНС.

В рамках консультаций был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций и международного развития.

В контексте многостороннего сотрудничества главы делегаций Украины и Дании обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между Украиной и Европейским Союзом, в т.ч. создание зоны свободной торговли, взаимодействие обеих стран в рамках ООН и ОБСЕ, перспективы двустороннего взаимодействия в контексте председательства Дании в ЕС в 2012 году. Стороны также уделили внимание проблематике упрощения визового режима между Украиной и ЕС.

Обсуждая тематику двустороннего сотрудничества, стороны были едины в выводе о необходимости активизации диалога на высоком уровне. Несмотря на высокую динамику политических контактов двух стран, главы делегаций подчеркнули важность предоставления большего внимания торгово-экономическому сотрудничеству, созданию благоприятных предпосылок для увеличения объемов торговли и инвестиций между двумя странами.

Датская сторона поддержала инициативу относительно заключения Дорожной карты по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Дании; в свою очередь, П.КЛИМКИН поблагодарил датского коллегу за техническую помощь, которая предоставляется МИД Дании.

Стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества в военно-политической и оборонной сферах, подчеркнув обоюдную заинтересованность в дальнейшей реализации проекта по перевозке горючего с авиабазы Туле до станции «Север» транспортным самолетом ИЛ-76 МД и подтвердили готовность завершить совместную работу над рамочным документом.

Достигнута договоренность провести следующий раунд двусторонних политических консультаций в 2011 году в Киеве.

В рамках рабочего визита П.КЛИМКИН встретился с членами Комитета по вопросам внешней политики и Комитета по европейским делам Фолькетинга (парламента) Дании, а также обсудил с государственным секретарем по вопросам торговли и корпоративных отношений МИД Дании А.СТЕФЕНСЕН перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и реализацию в Украине датских инвестиционных проектов.