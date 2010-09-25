Обама назвал "непростительными" слова Ахмадинежада

Президент США Барак Обама назвал высказывания своего иранского коллеги Махмуда Ахмадинежада про теракты 11 сентября "оскорбительными", "полными ненависти" и "непростительными".

Президент Ирана накануне в речи перед Генассамблеей ООН предположил, что за терактами 11 сентября 2001 года стояли "некоторые люди из американского правительства", которые хотели таким образом "спасти от падения мировую экономику и сохранить сионистский режим на Ближнем Востоке". В ответ на его слова делегации США и всех 27 стран Евросоюза вышли из зала.

"Это было оскорбительно. Это было наполнено ненавистью. И, особенно, в его случае, когда он говорил на Манхэттене, всего лишь немного севернее Ground Zero (место, где находились разрушенные терактами 11 сентября башни Всемирного торгового центра), в месте, где семьи потеряли своих любимых людей, где люди всех вероисповеданий, всех рас считают это главной трагедией поколения - в его случае подобные заявления непростительны", - приводит РИА "Новости"слова Обама в интервью службе BBC, ведущей вещание на фарси.