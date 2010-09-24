Внешний курс Януковича: неразбериха или стратегическое балансирование?

Директор международных программ центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что Украина должна взвешенно подходить к определению своих стратегических партнеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Нельзя ехать в каждую страну, даже в ЕС, и объявлять ее стратегическим партнером”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.

Он отметил, что есть “определенные принципы, важные элементы”, которые являются основой стратегического партнерства. По словам эксперта, во-первых, цели, которые ставят партнеры, не могут быть достигнуты отдельно, а лишь совместными усилиями. Во-вторых, они должны действительно быть стратегическими и отвечать национальным интересам.

В.ЧАЛЫЙ считает, что к стратегическим партнерам Украины по этим критериям можно отнести США, Россию и при определенных обстоятельствах Польшу.

“Что касается стратегического партнерства с Китаем... Думаю, что была не совсем удачная формулировка в декларации о наполнении содержанием стратегического партнерства, поскольку нужно не наполнять, а иметь сначала такие цели”, - сказал он.

В.ЧАЛЫЙ также считает, что внешняя политика Украины не стала более понятной для граждан. Эксперт отметил, что в декларациях необходима определенная осторожность, поскольку можно вернуться во времена, когда в Москве декларировалось одно, в Вашингтоне - второе, в Брюсселе - третье.

“Мы констатируем на автопробегах с Президентом России дружбу, абсолютное взаимопонимание, в Нью-Йорке говорим, что есть проблемы с Россией. Считаю, что нужно найти модель, которая была бы более откровенной и понятной для общества”, - сказал он.

В то же время заведующий отделом внешней политики Национального института стратегических исследований Евгений ШАРОВ считает, что внешняя политика Украины является четкой и конкретной.

“Президент последовательно проводит свою политику”, - сказал он.

По убеждению эксперта, В.ЯНУКОВИЧ не продолжает предыдущий курс внешней политики, который, по словам Е.ШАРОВА, “базировался на модели внешнего управления со стороны США”.

Эксперт считает, что нынешний внешнеполитический курс Украины – это курс на “стратегическое балансирование в контексте внеблоковости Украины”.