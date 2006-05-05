Грузинские вина, запрещенные в России, признаны лучшими на конкурсе вин в Москве

Грузинское вино "Кагор" получило золотую медаль на международном конкурсе вин в Москве "Vinnaya Karta Open - 2006". Об этом сообщает Русская служба новостей. В то же время грузинское "Саперави" получило одну из серебряных наград, передает Грузия On-line со ссылкой на производителя напитка компанию "Тбилвино". А еще ряд вин из Грузии получили бронзовые награды.

В жюри конкурса входили специалисты из России, Франции и Италии. Ситуация с присуждением грузинским винам наград выглядит странной в связи с полным запретом на ввоз молдавских и грузинских вин на территорию России с 27 марта 2006 года. Запрет был введен Роспотребнадзором, поскольку эксперты агентства обнаружили в винах ряд вредных для здоровья примесей, в том числе и пестицид ДДТ.

Организаторы конкурса пояснили, что вино было ввезено в Россию еще до официального запрета. Они также указали на то, что в жюри входили специалисты, имеющие титул Master of wine. На фоне их оценок, мнение Роспотребнадзора "кроме смеха, ничего вызвать не может", заявил один из членов жюри Игорь Сердюк. В самом ведомстве, по данным Русской службы новостей, отказались комментировать результаты конкурса.

В первый раз "Vinnaya Karta Open" прошел в апреле 2004 года. Организатором международного конкурса являются ИД "Витрина" и газета "Винная карта".