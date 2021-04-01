Мальчик родился без левого предплечья и не мог пользоваться обычными протезами.

Учитель из Британии создал искусственную руку, которая поможет одному из школьников лучше учиться.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается Льюис родился без левого предплечья. Предоставленный больницей протез для него оказался слишком тяжелым.

Когда Дэниел Грант - школьный преподаватель дизайна и технологии - увидел, что Льюису неудобно, решил создать для него лучший протез.

Преподаватель обратился в благотворительную организацию, где ему предоставили макет протеза. Учитель распечатал протез на школьном 3D-принтере, который взял из школы домой. Материалы для новой руки стоили всего 30 фунтов.

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Автор: Екатерина Лиманская