Фидель Кастро назвал две задачи человечества

Лидер кубинской революции Фидель Кастро в пятницу, 3 сентября, выступил с речью перед студентами Гаванского университета. Как сообщает испанская El Pais, это первое публичное выступление бывшего президента Кубы перед большим скоплением людей с тех пор, как он оставил президентский пост в 2006 году.

В своей речи Фидель Кастро обозначил два основных вызова, брошенных временем человечеству: установление мира на планете и борьба с глобальными климатическими изменениями. При этом первой задаче бывший кубинский лидер уделил особое внимание.

По мнению Кастро, мир фактически стоит на пороге атомной войны, которая может начаться, если США и Израиль примут решение оказать военное давление на Иран, отказывающегося свернуть свою ядерную программу.

Гаванский университет, отмечает El Pais, был выбран для выступления Фиделя Кастро в связи с тем, что именно этот вуз в 1950 году закончил будущий кубинский лидер. Как сообщает агентство EFE, послушать лидера кубинской революции пришли тысячи студентов, многие из которых занимали места за несколько часов. Обращение, продлившееся 45 минут, транслировали в прямом эфире практически все телеканалы и радиостанции Кубы.