Грузовой самолет упал на оживленную автомагистраль

В самом крупном городе Объединённых Арабских Эмиратов Дубае разбился грузовой самолет.

Как сообщает Газета.ру, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли все члены экипажа корабля.

По данным телеканала AlArabiya, воздушное судно упало на одну из оживленных автомагистралей города недалеко от аэропорта. Reuters сообщает, что в результате происшествия загорелись несколько автомобилей.

По данным агентства, самолет принадлежал американской компании, название которой пока не установлено.

Пока что у СМИ нет информации о модели и размерах воздушного судна. Точное количество членов экипажа также неизвестно.

На место инцидента вызваны все оперативные службы города.