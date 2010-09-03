Грузовой самолет упал на оживленную автомагистраль
21:00, 03 сентября 2010Мир
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Трагедия в Дубае
В самом крупном городе Объединённых Арабских Эмиратов Дубае разбился грузовой самолет.
Как сообщает Газета.ру, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли все члены экипажа корабля.
По данным телеканала AlArabiya, воздушное судно упало на одну из оживленных автомагистралей города недалеко от аэропорта. Reuters сообщает, что в результате происшествия загорелись несколько автомобилей.
По данным агентства, самолет принадлежал американской компании, название которой пока не установлено.
Пока что у СМИ нет информации о модели и размерах воздушного судна. Точное количество членов экипажа также неизвестно.
На место инцидента вызваны все оперативные службы города.
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