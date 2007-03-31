Папа Римский считает, что Украина должна быть вратами между Востоком и Западом
13:23, 31 марта 2007Мир
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Понтифик встретился с послом Украины в Ватикане
Папа римский Бенедикт XVI считает, что Украина должна быть вратами между Востоком и Западом.
Как сообщает “Немецкая волна”, об этом глава католической церкви сказал в пятницу на встрече с новым послом Украины в Ватикане Татьяной ИЖЕВСКОЙ.
По словам понтифика, ввиду своего географического расположения, Украина должна исполнять роль врат между Востоком и Западом.
Папа римский Бенедикт XVI призвал к более тесным связям Украины с Европой. Он также поблагодарил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за приглашение посетить Украину.
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