Папа Римский считает, что Украина должна быть вратами между Востоком и Западом

Папа римский Бенедикт XVI считает, что Украина должна быть вратами между Востоком и Западом.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом глава католической церкви сказал в пятницу на встрече с новым послом Украины в Ватикане Татьяной ИЖЕВСКОЙ.

По словам понтифика, ввиду своего географического расположения, Украина должна исполнять роль врат между Востоком и Западом.

Папа римский Бенедикт XVI призвал к более тесным связям Украины с Европой. Он также поблагодарил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за приглашение посетить Украину.