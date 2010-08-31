В Санкт-Петербурге милиция задержала 90 митингующих

В российском Санкт-Петербурге милиция сегодня вечером задержала 90 человек – почти половину участников двух несанкционированных акций оппозиции, сообщает Газета.ру со ссылкой на ГУВД Петербурга.

По информации ведомства, у Гостиного двора в акции приняли участие 120 человек, 79 из них были задержаны. В митинге на Дворцовой площади, по данным ГУВД, участвовали 80 человек, из них были задержаны 11.

«У Гостиного двора среди задержанных оказался один из лидеров сторонников Эдуарда ЛИМОНОВА в Санкт-Петербурге Андрей ПЕСОЦКИЙ, а у Дворцовой площади – исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга КУРНОСОВА», – добавил источник в милиции.

Он уточнил, что всем задержанным инкриминируется нарушение статьи 20.2 Административного кодекса: неправильный порядок проведения митингов, шествий, пикетов. На каждого задержанного составляется административный протокол.

Справка УНИАН. С лета 2009 года 31 числа каждого месяца (если такое число есть) российские оппозиционеры и правозащитники проводят бессрочную серию гражданских акций протеста в защиту 31-й статьи Конституции РФ (о свободе собраний). Это движение называется «Стратегией-31».