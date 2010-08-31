Меркель: вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит, но...

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявляет, что немецкая сторона признает и положительно оценивает избранный Украиной путь относительно дальнейшего сотрудничества с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕРКЕЛЬ заявила на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась после их встречи в Берлине.

«Мы признаем путь Украины относительно дальнейшего сотрудничества с НАТО. Это очень прагматичный путь», - заявила А.МЕРКЕЛЬ и заметила, что, несмотря на то, что для Украины сейчас вопрос о членстве в НАТО не стоит, стороны имеют хорошую базу для развития сотрудничества.

Как также заметила канцлер ФРГ, перспективы и возможности сотрудничества Украины с НАТО могут получить еще один положительный фактор после принятия новой стратегической концепции Альянса.

В целом, как также отметила А.МЕРКЕЛЬ, официальный визит в Германию Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА будет иметь положительные внешнеполитические результаты в контексте дальнейшего развития украинско-немецких отношений.