Китай требует повысить зарплату на японских предприятиях
01:08, 30 августа 2010Мир
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Министр попросил внести ясность
По сообщениям из Японии, в результате широкомасштабных трудовых диспутов китайский премьер-министр Вэнь Цзябао требует повышения зарплаты на японских предприятиях в Китае, сообщает Би-Би-Си.
Японские компании пережили там мощную волну забастовок по поводу оплаты и условий труда.
Японский министр иностранных дел Кацуя Окада попросил Китай внести ясность в свою трудовую политику.
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