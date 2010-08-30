Китай требует повысить зарплату на японских предприятиях

По сообщениям из Японии, в результате широкомасштабных трудовых диспутов китайский премьер-министр Вэнь Цзябао требует повышения зарплаты на японских предприятиях в Китае, сообщает Би-Би-Си.

Японские компании пережили там мощную волну забастовок по поводу оплаты и условий труда.

Японский министр иностранных дел Кацуя Окада попросил Китай внести ясность в свою трудовую политику.