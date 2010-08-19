В Тбилиси произошла стычка полиции с демонстрантами

В Тбилиси - в ходе акции протеста беженцев из Абхазии и Южной Осетии против социальной политики грузинских властей - произошла стычка демонстрантов с полицией, сообщает Радио "Свобода". Несколько человек получили травмы, двое задержаны.

Беженцы из Абхазии и Южной Осетии, которых власти на днях выселили из зданий, выставленных на продажу в ходе процесса приватизации, организовали очередную акцию протеста у президентского дворца. К ним присоединились мелкие торговцы, которым полиция уже несколько дней запрещает торговать на улицах.

Но поскольку президент Грузии Михаил Саакашвили находится на отдыхе в Аджарии, а дворец летом практически пуст, чтобы как-то привлечь к себе внимание, демонстранты двинулись к зданию парламента, что в центре столицы, и попытались перекрыть проспект Руставели. Там и произошла непродолжительная, но яростная стычка с полицией.

В результате несколько человек, в том числе полицейские, получили травмы.