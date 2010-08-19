Суд запретил на месяц фотографии убийств в прессе
07:26, 19 августа 2010Мир
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В Венесуэле приближаются выборы
Суд Венесуэлы запретил на один месяц печатать в национальных изданиях фотографии и графику, на которых изображено убийство или тот или иной вид насилия, сообщает Би-Би-Си.
Запрет был введен вслед за тем, как две оппозиционные газеты опубликовали снимки изрешеченных пулями тел жертв убийств.
На фотографиях тела были показаны сваленными в кучу в морге.
Власти страны заявляют, что своим запретом они оградят детей от подобных снимков.
Однако представители изданий полагают, что это наступление на свободу слова в преддверии выборов в парламент в сентябре этого года.
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