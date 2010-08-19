Суд запретил на месяц фотографии убийств в прессе

Суд Венесуэлы запретил на один месяц печатать в национальных изданиях фотографии и графику, на которых изображено убийство или тот или иной вид насилия, сообщает Би-Би-Си.

Запрет был введен вслед за тем, как две оппозиционные газеты опубликовали снимки изрешеченных пулями тел жертв убийств.

На фотографиях тела были показаны сваленными в кучу в морге.

Власти страны заявляют, что своим запретом они оградят детей от подобных снимков.

Однако представители изданий полагают, что это наступление на свободу слова в преддверии выборов в парламент в сентябре этого года.