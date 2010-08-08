Впервые в России число потушенных пожаров больше, чем возникших

В Московской области впервые за две недели удалось стабилизировать обстановку с лесоторфяными пожарами. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Владимир Степанов.

"Хочу отметить, что впервые за последние две недели удалось стабилизировать обстановку в Московской области. За прошедшие сутки количество потушенных пожаров превысило количество возникших", - отметил он.

Степанов также сообщил, что "благоприятная ситуация складывается в Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Тульской областях Центрального федерального округа, а также в Татарстане, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областях Приволжского федерального округа". Кроме того, за прошедшие сутки значительно улучшилась ситуация в Мордовии.