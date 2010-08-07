В помощь России формируется международная группировка

В Россию на помощь в тушении лесных пожаров 7 августа выехала группа пожарных и спасателей из Польши, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря пожарной охраны Подляского воеводства Марчина Яновского.

В состав батальона входят 159 пожарных и спасателей на 50 машинах, которые везут оборудование для тушения, в т.ч. специальное снаряжение для борьбы с огнем в лесах.

Колонна проедет через Литву и Латвию и, как ожидается, прибудет под Москву вечером 9 августа.

Сразу по прибытии польские пожарные намерены приступить к работе. В России они планируют пробыть около двух недель.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, отряд из Болгарии и противопожарные самолеты из Италии подключились к тушению природных пожаров в России.

"Отряд из Болгарии в составе 100 человек приступил к тушению пожаров в Подмосковье. Два самолета-амфибии из Италии, способные за раз сбросить на горящие леса по 6 тонн воды каждый, начали тушить очаги возгорания в Самарской области", - сказал представитель МЧС РФ.

Ранее начальник Главного управления МЧС России по Московской области Евгений Секирин сообщил, что 100 болгарских спасателей с ранцевыми огнетушителями будут работать вместе спасателями МЧС в Ногинском и Орехо- Зуевском районах.

По словам директора Департамента международной деятельности МЧС Юрия Бражникова, международная поддержка России в тушении природных пожаров будет увеличиваться. "Фактически идет формирование международной группировки, как наземной, так и воздушной", - сообщил он.

Среди стран, уже оказывающих России помощь - Армения, Белоруссия, Болгария, Италия, Казахстан, Украина.