В Италии украинец в порыве злости насмерть забил женщину

В Милане 25-летний украинец Олег ФЕДЧЕНКО в порыве ярости до смерти избил 41-летнюю гражданку Филиппин.

Как сообщил УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ, по данным местных СМИ, инцидент произошел вчера утром.

О.ФЕДЧЕНКО занимался боксом, о чем свидетельствуют медицинская справка и членский билет федерации, который позволяет ему выходить на ринг.

На протяжении последних дней мужчина был очень озлоблен из-за того, что его оставила девушка. По словам матери О.ФЕДЧЕНКОА, в последние дни ее сын был чрезвычайно злой и агрессивный и угрожал кого-то убить. Именно мать, предчувствуя что-то нехорошее, позвонила по телефону в полицию после того, как сын в порыве злости вышел из квартиры.

Отойдя 200 метров от дома, юнец набросился на первую женщину, которую встретил на улице, и, после неудачной попытки забрать у нее сумку, начал избивать ее. Пострадавшая, гражданка Филиппин, которая случайно проходила в том месте, от полученных травм умерла в больнице.

По словам очевидцев, агрессивно настроенного молодого мужчину пытались безуспешно остановить работники скорой помощи, автомобиль которой проезжал рядом. Угомонить О.ФЕДЧЕНКО смогли лишь четверо полицейских, одного из которых он ранил.

Мужчине оказали медицинскую помощь в связи с переломами костей кистей рук и отправили в тюрьму.