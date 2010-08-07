Гаагский суд начнет рассмотрение иска Грузии к России

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге 13 сентября начнет рассмотрение иска Грузии к России.

Как сообщает информационно-аналитический портал Грузия Online, об этом заявила первый заместитель министра юстиции Грузии Тина БУРДЖАЛИАНИ.

По ее словам, грузинская сторона уже отправила все материалы и документы по этому делу в Гаагский суд.

Как сообщалось, 12 августа 2008 года после окончания вооруженного конфликта в Южной Осетии Грузия подала в Международный суд ООН исковое заявление к России.

Грузинская сторона обвинила РФ в этнической чистке вопреки положениям Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.