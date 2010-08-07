Гаагский суд начнет рассмотрение иска Грузии к России
01:04, 07 августа 2010Мир
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Об этом заявила замминистра юстиции
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге 13 сентября начнет рассмотрение иска Грузии к России.
Как сообщает информационно-аналитический портал Грузия Online, об этом заявила первый заместитель министра юстиции Грузии Тина БУРДЖАЛИАНИ.
По ее словам, грузинская сторона уже отправила все материалы и документы по этому делу в Гаагский суд.
Как сообщалось, 12 августа 2008 года после окончания вооруженного конфликта в Южной Осетии Грузия подала в Международный суд ООН исковое заявление к России.
Грузинская сторона обвинила РФ в этнической чистке вопреки положениям Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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