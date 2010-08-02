Россия не дает Польше материалы расследования Смоленской катастрофы

Представитель Польши в Межгосударственном авиационном комитете Эдмунт КЛИХ заявляет об ограничении доступа к материалам расследования Смоленской авиакатастрофы, которое проводит МАК.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет сегодня польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Э.КЛИХ недавно направил „острое письмо” к председателю МАК Татьяне АНОДИНОЙ, в котором „требует от россиян информации по делу Смоленской катастрофы, полной открытости и уважения принципов международного сотрудничества”.

„Россияне не хотят давать доступ к материалам”, - сказал изданию Э.КЛИХ, который 29 июля вылетел в Москву.

Gazeta Wyborcza отмечает, что, в соответствии с Чикагской конвенцией, на основании которой происходит сотрудничество россиян с поляками в расследовании авиакатастрофы, представитель Польши должен иметь доступ ко всем материалам.

По данным издания, российская сторона, в частности, не предоставляет данные о работе контролеров аэродрома, его техническом оснащении и действующих в России процедурах авиадвижения.

Российский пилот и эксперт Владимир ГЕРАСИМОВ сказал газете, что МАК причиной всех исследуемых авиакатастроф называл „ошибку пилотов”.

Справка УНИАН. МАК в обнародованном в мае предварительном рапорте причин катастрофы самолета Президента Польши Леха Качинского опосредствовано назвал виновными пилотов, которые решились посадить машину в условиях сильного тумана.