Sony Music готовит альбом не звучайвших ранее песен Майкла Джексона

В ноябре 2010 года Sony Music выпустит альбом, в который войдут десять ранее не издававшихся песен Майкла Джексона, сообщает Лента.ру со ссылкой на Rolling Stone.

Предполагается, что на жестких дисках музыканта осталось около 100 композиций, не демонстрировавшихся публике. Некоторые из этих треков датируются 1980 годами. В частности, по словам менеджера М.Джексона Фрэнка ДиЛЕО, «две песни были подготовлены для альбома «Bad», но не вошли в окончательную версию пластинки». В запасниках есть и более поздние композиции - в том числе и записанные с популярными в настоящее время исполнителями Эйконом, Will.i.am и Ne-Yo.

Информации о том, как будет называться новая пластинка М.Джексона, пока нет. Кроме того, Sony Music пока не публикует трек-лист альбома.

Сборник станет первым из серии из десяти дисков, которые Sony планирует издать в течение ближайших семи лет. Напомним, что компания подписала соответствующий договор с наследниками Джексона в марте 2010 года. Стоимость сделки составила 250 миллионов долларов.

М.Джексон скончался 25 июня 2009 года. Последним студийным альбомом, изданным при жизни музыканта, стал диск «Invincible», поступивший в продажу в 2001 году.