Москву накрыл смог

Смог и запах гари от горящих торфяников накрыл Москву.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, ухудшилась видимость на дорогах, у людей затруднено дыхание.

По информации Главного управления МЧС по Московской области, количество природных пожаров зарегистрировано в Орехово-Зуевском, Шатурском, Егорьевском и Луховицком районах Подмосковья.

Сообщается, что по состоянию на 1 августа идет тушение 27 очагов пожаров на общей площади 162,45 га, из них 14 - на площади 113,7 га и 14 лесных на площади 48,75 га. В связи со сложной обстановкой образуются новые очаги возгораний.

Количество людей, задействованных в тушении возникающих лесоторфянных пожаров, составляет 1727 человек и 638 единиц техники. Для тушения природных пожаров привлекалась авиация МЧС России и Московского авиационного центра. Военнослужащие трубопроводного батальона Московского военного округа прокладывают в Подмосковье к местам пожарищ трубопроводы для подачи воды.

Как отмечает МЧС РФ, основной причиной возникновения пожаров является аномально жаркая и засушливая погода, а также человеческий фактор.