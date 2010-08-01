Совет Безопасности ООН возглавила Россия

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в августе будет возглавлять российская делегация, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно принципу ротации по алфавиту, принятому в СБ ООН, постоянный представитель РФ при Объединенных Нациях Виталий ЧУРКИН сменит сегодня на посту председателя главу миссии Нигерии при Объединенных Нациях Джой ОГВУ.

В понедельник, 2 августа, по традиции новый председатель проведет двусторонние встречи со своими коллегами по Совету Безопасности для согласования плана работы на месяц. Затем во вторник, 3 августа, этот план будет официально утвержден членами СБ ООН. После этого В.ЧУРКИН проведет брифинг для аккредитованных при ООН журналистов, чтобы рассказать, чем именно предстоит Совету заниматься в августе.

Однако уже сейчас известно, что один из основных органов ООН обсудит деятельность миротворческих миссий Объединенных Наций в Ираке и Ливане. Кроме того, будет рассмотрена ситуация в Косово.