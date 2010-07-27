Ярослава Качиньского допросят в связи с авиакатастрофой

Председатель партии "Право и справедливость", брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Ярослав Качиньский сегодня будет допрошен следователями польской военной прокуратуры, сообщил журналистам адвокат Рафал Рогальский, представляющий интересы членов семей жертв смоленской авиакатастрофы.

"Следователей интересуют все обстоятельства, которые могут иметь отношение к катастрофе президентского самолета", - приводит слова адвоката РИА "Новости".

Местные комментаторы отмечают, что военных прокуроров в первую очередь, вероятно, будет интересовать, о чем говорили братья-близнецы по спутниковому телефону за полчаса до крушения президентского самолета под Смоленском.

На следующий день после авиакатастрофы, 11 апреля, соратник братьев Качиньских по партии "Право и справедливость", известный польский евродепутат Адам Белан сообщил, что Ярослав и Лех Качиньские разговаривали по телефону буквально за полчаса до падения самолета.

По данным Белана, Лех Качиньский позвонил брату с борта президентского самолета Ту-154 за 36 минут до катастрофы.

Позже Ярослав Качиньский подтвердил, что такой телефонный разговор, действительно, состоялся.