Чавес грозит войной из-за колумбийских партизан

Президент Венесуэлы Уго Чавес 22 июля заявил, что страна прекращает дипломатические взаимоотношения с Колумбией по причине обвинений в том, что на территории Венесуэлы находятся партизанские подразделения повстанцев, скрывающихся от властей Колумбии. У.Чавес отметил, что лидер Колумбии может своими действиями развязать войну между латиноамериканскими странами, передает Associated Press.

У.Чавес подчеркнул, что он вынужден разорвать всякие отношения с Колумбией из-за обвинений в его адрес со стороны колумбийских политиков в том, что он не смог противостоять радикальным левым повстанцам, которым удалось скрыться на территории Венесуэлы.

На такие заявления главу государства подтолкнуло выступление колумбийского посла Луиса Альфонсо Хойоса на встрече Организации американских государств в Вашингтоне. Посол предоставил фотоснимки, видеозаписи, свидетельские показания и карты с обозначенными на них лагерями повстанцев и потребовал от представителей Венесуэлы предоставить возможность независимым наблюдателям посетить места предполагаемого местонахождения лагерей. По его словам, лагери используются в качестве укрытия для партизанских отрядов, проводящих диверсии на территории Колумбии и участвующих в наркотраффике.

Ни У.Чавес, ни посол Венесуэлы Рой Чадертон прямо не отреагировали на заявление колумбийского дипломата, хотя Р.Чадертон высказал предположение, что все доказательства сфальсифицированы.

У.Чавес утверждает, что Колумбия идет на поводу у США, пытающихся воспрепятствовать внутрирегиональной интеграции, и высказал сомнение в том, что Хуан Мануэль Сантос, избранный президент Колумбии, сможет воздержаться от милитаристской проамериканской политики, подобной политике своего предшественника Альвара Урибе.

Президент подчеркнул, что Венесуэла делает все возможное, чтобы предотвратить проникновение членов движений "Революционные вооруженные силы Колумбии" и "Армия национального освобождения" на свою территорию.