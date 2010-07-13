Катынское дело засекречено незаконно?

Общество «Мемориал» подало в суд заявление о незаконности засекречивания постановления Главной военной прокуратуры о прекращении расследования «катынского уголовного дела».

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил сотрудник научного центра общества «Мемориал» Александр ГУРЬЯНОВ.

«Уголовное дело было прекращено решением Главной военной прокуратуры в сентябре 2004 года и практически сразу засекречено. Также засекречена была большая часть всех материалов расследования и, прежде всего, все содержательные материалы. 67 томов оказались без каких-либо грифов, 116 томов недоступны, потому что на них есть гриф «Секретно» или «Для служебного пользования». Ключевым документом является один из этих томов, а именно постановление о прекращении дела. Оно должно содержать все результаты расследования», - сказал А.ГУРЬЯНОВ.

«Межведомственная комиссия по защите государственной тайны является самым высшим органом в нашей стране в этой области. Она состоит, согласно указу президента, из заместителей руководителей всех силовых ведомств. Полномочия у этой комиссии очерчены довольно большие, но в них не входят полномочия засекречивать конкретные материалы и конкретные документы. Они не прописаны в положении об этой комиссии», - цитирует «Газета.Ru» сотрудника общества «Мемориал».

Как сообщалось, поляки безрезультатно добивались доступа к советским архивам, которые Россия получила в наследство от СССР, чтобы исследовать документы о расстреле НКВД польских офицеров в марте 1940 года.

Офицеров, которых содержала в концентрационных лагерях после захвата Польши советская армия, расстреляли в селе Катынь недалеко от Смоленска, в селе Медное возле Твери и под Харьковом.

По данным польских историков, НКВД расстреляло от 15 до 19 тыс. офицеров, что составляло половину офицерского состава тогдашней армии Польши.

В 2004 году Военная прокуратура РФ закрыла расследование этого дела. Российская власть также отказалась реабилитировать расстрелянных польских офицеров и признать родственников жертв пострадавшими.

Польская газета Rzeczpospolita в декабре прошлого года сообщала, что Европейский суд по правам человека в Страсбурге по иску родственников погибших офицеров обязал российскую власть предоставить данные о расследовании так называемого Катынского дела до 19 марта 2010 года.

"Катынское дело" о расстреле тысяч пленных польских военнослужащих сотрудниками НКВД долгие годы осложняло отношения между двумя странами.

Некоторые политики в Польше до сих пор считают, что Россия рассекретила не все данные об этой трагедии.

9 апреля 2010 года Сейм Польши призвал Россию обнародовать все документы омассовых расстрелах польских граждан в Катыни.

Депутаты Сейма также отметили, что кроме 20 тысяч поляков в Катынском лесу были расстреляны тысячи русских, украинцев, белорусов и представителей других народов.