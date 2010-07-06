Вступает в силу Таможенный кодекс России, Казахстана и Беларуси

08:25, 06 июля 2010
Мир
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Тройка продолжит интеграцию

Таможенный кодекс Таможенного союза сегодня вступает в силу на территории трех государств - России, Казахстана и Беларуси.

Соответствующее заявление было подписано на саммите ЕврАзЭС в Астане, сообщает «Газета.ру».

Ранее предполагалось, что Таможенный кодекс начнет действовать 1 июля, но до вчерашнего дня не было решено, сколько членов будет в союзе.

Накануне Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что Таможенный кодекс для трех стран вступит в силу 6 июля. Тройка Таможенного союза продолжит интеграцию стран.

Следующая контрольная дата в мероприятиях ТС - 1 июля 2011 года. В этот день таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Помимо того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

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