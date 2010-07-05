СМИ заставили уйти в отставку двух членов правительства Франции

В воскресенье, 4 июля, одновременно подали в отставку два члена правительства Франции – госсекретари Ален ЖУАНДЕ и Кристиан БЛАН.

Как передает радиостанция RFI, пресса уличила их в злоупотреблениях и незаконных тратах государственных средств.

СМИ сообщают, что госсекретарь по делам сотрудничества при МИДе Франции А.ЖУАНДЕ подал в отставку в результате двух скандалов, раздуваемых в последние месяцы французской прессой. Первый скандал разразился в марте этого года и был связан с тем, что А.ЖУАНДЕ воспользовался частным самолетом за 116 тыс. евро для правительственного визита на Мартинику. Второй скандал случился в июне, когда чиновника заподозрили в получении незаконного разрешения на строительство для работ по расширению дома в Сен-Тропе, на Лазурном берегу.

Госсекретарь по развитию столичного региона Франции К.БЛАН также сообщил в воскресенье о своем уходе в отставку, связанном с разразившимся несколько дней назад «табачным скандалом». По сообщениям прессы, К.БЛАН за 10 месяцев выкурил сигар на 12 тыс. евро и оплатил их из госбюджета.