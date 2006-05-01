Журнал Time опубликовал список из 100 самых влиятельных людей мира. Кроме того, известные люди, такие как Лора Буш, Том Круз, Ванесса Редгрейв и другие написали краткую биографию этих 100 человек (полный текст на сайте Inopressa.ru).

Автор статьи в Time утверждает, что "в этом году наш список 100 получился самым интригующим". Сейчас сотня журнала Time – долгожданный ежегодный выпуск, выходящий третий год подряд. Авторы "сотни" поясняют, что "поскольку мы считаем каждого, кто хоть однажды вошел в список, его постоянным членом, то повторы случаются редко".

Однако, есть исключения из этого правила. Так, Билл Клинтон вновь вошел в список, на этот раз в паре с Джорджем Бушем-старшим (в категории "Герои и пионеры"). В список вернулся и Билл Гейтс – вместе с женой Мелиндой (в категории "Лидеры и революционеры").

Кроме того, вновь в список "сотни" попала госсекретарь США, которая к тому же написала для этого номера статью о телеведущей Опре Уинфри (категория "Лидеры и революционеры"). Об этом Кондолизу Райс попросила Элейн Шэннон, сопровождавшая ее во время визита в Багдад. Альберт Гор, как и Райс, выступил одновременно и в роли одного из ста влиятельных людей, и в роли автора. Он написал о Джиме Хансене (категория "Ученые и мыслители"), ученом NASA, способствовавшем привлечению внимания к угрозе климатических изменений.

Том Круз написал о Джей Джей Абрамсе (категория "Деятели искусства и индустрии развлечений"), первым сдал свою работу редактору Белинде Лускомб, что достойно всяческого уважения, учитывая, как полна событиями его жизнь - недавно у него родилась дочь.

В этом году журналисты Time сделали два приложения к выпуску. Одно называется "Могущественные пары", а второе – "Шесть степеней отделения": здесь Клейтон Ньюмен и Д.В.Пайн прослеживают поразительные связи между членами списка "ста", в частности Биллом Клинтоном, Опрой Уинфри, Боно и Стивом Джобсом. Эта схема, задуманная с целью вызвать улыбку, на самом деле ярко демонстрирует, что все мы живем в "глобальной деревне". В современном обществе люди, о которых вы, может быть, даже не слышали, и люди, о которых вы слышали очень много, оказывают влияние на вашу жизнь в XXI веке, пишет журнал.

Сотня самых влиятельных людей мира по версии Time (избранное):

Деятели искусства и индустрии развлечений:

Джей Джей Абрамс

Джордж Клуни

Dixie Chicks

Эллен Дедженерис

Филип Сеймур Хоффман

Уилл Смит

Зэди Смит

Говард Стерн

Мерил Стрип

Риз Уизерспун и др.

Ученые и мыслители

Майк Браун

Келли Браунелл

Нэнси Кокс

Ричард Дэвидсон

Джим Хансен

Джон Джонс

Ма Юн

Стивен Левитт и др.

Лидеры и революционеры

Муктада ас-Садр

Уго Чавес

Эллен Джонсон-Сирлиф (первая женщина-президент в Африке (Либерия). Статью о ней написала Лора Буш). Джордж Буш

Джон Маккейн

Махмуд Ахмади Нежад

Айман аз-Завахири

Хиллари-Родем Клинтон

Папа Бенедикт XVI

Кондолиза Райс

Эхуд Ольмерт

Первез Мушарраф

Исмаил Хания

Ангела Меркель

Дзюньитиро Коидзуми

Опра Уинфри

Билл и Мелинда Гейтс и др.

Герои и пионеры

Боно (U2)

Анжелина Джоли

Билл Клинтон и Джордж Буш-старший

Орхан Памук

Уафа Султан

Ральф Лорен

Пол Саймон

Альберт Гор и др.

Строители и титаны

Шон "Дидди" Комбс (музыкальный деятель, основатель медиа-империи, ранее известный как "Пафф Дэдди")

Том Фрестон (основатель MTV, глава половины медиа-корпорации Viacom, в которую входят MTV, Nickelodeon, Comedy Central и еще 123 канала)

Шейх Мохаммед

Никлас Зеннстром, Янус Фриис (основатели Skype) и др.

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