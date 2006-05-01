Журнал Time опубликовал список из 100 самых влиятельных людей мира
В этом году Ющенко в него не попал
Журнал Time опубликовал список из 100 самых влиятельных людей мира. Кроме того, известные люди, такие как Лора Буш, Том Круз, Ванесса Редгрейв и другие написали краткую биографию этих 100 человек (полный текст на сайте Inopressa.ru).
Автор статьи в Time утверждает, что "в этом году наш список 100 получился самым интригующим". Сейчас сотня журнала Time – долгожданный ежегодный выпуск, выходящий третий год подряд. Авторы "сотни" поясняют, что "поскольку мы считаем каждого, кто хоть однажды вошел в список, его постоянным членом, то повторы случаются редко".
Однако, есть исключения из этого правила. Так, Билл Клинтон вновь вошел в список, на этот раз в паре с Джорджем Бушем-старшим (в категории "Герои и пионеры"). В список вернулся и Билл Гейтс – вместе с женой Мелиндой (в категории "Лидеры и революционеры").
Кроме того, вновь в список "сотни" попала госсекретарь США, которая к тому же написала для этого номера статью о телеведущей Опре Уинфри (категория "Лидеры и революционеры"). Об этом Кондолизу Райс попросила Элейн Шэннон, сопровождавшая ее во время визита в Багдад. Альберт Гор, как и Райс, выступил одновременно и в роли одного из ста влиятельных людей, и в роли автора. Он написал о Джиме Хансене (категория "Ученые и мыслители"), ученом NASA, способствовавшем привлечению внимания к угрозе климатических изменений.
Том Круз написал о Джей Джей Абрамсе (категория "Деятели искусства и индустрии развлечений"), первым сдал свою работу редактору Белинде Лускомб, что достойно всяческого уважения, учитывая, как полна событиями его жизнь - недавно у него родилась дочь.
В этом году журналисты Time сделали два приложения к выпуску. Одно называется "Могущественные пары", а второе – "Шесть степеней отделения": здесь Клейтон Ньюмен и Д.В.Пайн прослеживают поразительные связи между членами списка "ста", в частности Биллом Клинтоном, Опрой Уинфри, Боно и Стивом Джобсом. Эта схема, задуманная с целью вызвать улыбку, на самом деле ярко демонстрирует, что все мы живем в "глобальной деревне". В современном обществе люди, о которых вы, может быть, даже не слышали, и люди, о которых вы слышали очень много, оказывают влияние на вашу жизнь в XXI веке, пишет журнал.
Сотня самых влиятельных людей мира по версии Time (избранное):
Деятели искусства и индустрии развлечений:
Джей Джей Абрамс
Джордж Клуни
Dixie Chicks
Эллен Дедженерис
Филип Сеймур Хоффман
Уилл Смит
Зэди Смит
Говард Стерн
Мерил Стрип
Риз Уизерспун и др.
Ученые и мыслители
Майк Браун
Келли Браунелл
Нэнси Кокс
Ричард Дэвидсон
Джим Хансен
Джон Джонс
Ма Юн
Стивен Левитт и др.
Лидеры и революционеры
Муктада ас-Садр
Уго Чавес
Эллен Джонсон-Сирлиф (первая женщина-президент в Африке (Либерия). Статью о ней написала Лора Буш). Джордж Буш
Джон Маккейн
Махмуд Ахмади Нежад
Айман аз-Завахири
Хиллари-Родем Клинтон
Папа Бенедикт XVI
Кондолиза Райс
Эхуд Ольмерт
Первез Мушарраф
Исмаил Хания
Ангела Меркель
Дзюньитиро Коидзуми
Опра Уинфри
Билл и Мелинда Гейтс и др.
Герои и пионеры
Боно (U2)
Анжелина Джоли
Билл Клинтон и Джордж Буш-старший
Орхан Памук
Уафа Султан
Ральф Лорен
Пол Саймон
Альберт Гор и др.
Строители и титаны
Шон "Дидди" Комбс (музыкальный деятель, основатель медиа-империи, ранее известный как "Пафф Дэдди")
Том Фрестон (основатель MTV, глава половины медиа-корпорации Viacom, в которую входят MTV, Nickelodeon, Comedy Central и еще 123 канала)
Шейх Мохаммед
Никлас Зеннстром, Янус Фриис (основатели Skype) и др.