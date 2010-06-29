Премьер-министр Исландии вышла замуж за подружку (фото)

Премьер-министр Исландии Йоханна Сигурдардоттир зарегистрировала брак со своей давней подругой - писательницей и журналисткой Йониной Леосдоттир, об этом с ссылкой на "The Daily Telegraph" пишет ТаблоID. Пара обручилась в воскресенье 27-го июня - в день, когда закон об однополых браках в Исландии вступил в действие.

Таким образом 68-летняя Сигурдардоттир с любимой решили отметить победу сексуальных меньшинств.

К слову, парламент Исландии 12-го июня единогласно принял закон, который позволяет однополые браки. Но официально закон вступил 27-го июня.

Будущие супруги познакомились в 2000-ом году. Уже с 2002-го Сигурдардоттир и Леосдоттир стали жить в гражданском браке.

Премьер-министр Исландии является первым представителем сексуальных меньшинств, который возглавляет правительство отдельно взятой страны.

Кстати, Йоханна Сигурдардоттир когда-то была замужней за мужчиной. От первого брака у премьера есть двое взрослых сыновей.