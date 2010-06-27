Четыре балканские страны создадут "мини-Шенген"

Лидеры Албании, Македонии, Черногории и Косово заявили о намерении создать зону беспрепятственного въезда и выезда между своими территориями.

Соответствующее решение было принято на встрече в городе Призрен, в Косово – уже третьей по счету за последние два года, сообщает «Радио Свобода».

«Речь идет о так называемом мини-Шенгене», - отметил президент Косово Фатмир СЕЙДИУ, имея в виду отсутствие пограничного контроля между 25 странами-членами Евросоюза.