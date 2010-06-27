Япония предложила приглашать Китай на встречи G8. Соответствующее мнение выразил новый японский премьер-министр Наото Кан. По его словам, периодически необходимо присылать приглашения официальному Пекину для участия во встречах "восьмерки".

Свое предложение Н.Кан высказал на закрытом обеде лидеров стран G8.

Пресс-секретарь премьера пояснил журналистам, что такой жест может поспособствовать тому, чтобы китайская сторона "чувствовала большую ответственность за происходящее в мире", передает Associated Press.