Молдова требует вывода российских «оккупационных» войск

Исполняющий обязанности президента Молдовы Михай Гимпу подписал сегодня указ, которым объявил 28 июня 1940 г. Днем советской оккупации, распорядился проводить в этот день ежегодно мероприятия в память жертв советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима, а также потребовал вывода с территории республики российских войск, назвав их оккупационными.

Как сообщает РБК,согласно подписанному указу, ежегодно 28 июня в Молдовы будут проходить мероприятия в память жертв советской оккупации. Во всех населенных пунктах будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, состоятся возложения цветов, а в 10 часов утра пройдет минута молчания в память жертв советской оккупации.

Согласно указу и.о. президента Молдовы, на центральной площади Кишинева, перед зданием правительства республики, мэрия молдавской столицы установит памятник жертвам тоталитарного коммунистического режима. Планируется, что в этом году состоится символическая закладка камня в основание данного памятника. В последнем пункте указа М.Гимпу содержится призыв к выводу с территории Молдовы российской армии, которая названа "оккупационной".

Планируется, что 28 июня на специальном заседании парламента Молдовы будет заслушан отчет специальной комиссии по оценке тоталитарного коммунистического режима, по итогам которого может быть принято решение о запрете коммунистической символики "Серп и Молот" и использования слова "коммунизм" и его производных в названиях партий.

Как отмечается в документе, 28 июня 1940г. Советская Армия вошла в Бессарабию (нынешняя Молдова), вернув ее в границы России 1918г. Нынешние власти Молдовы расценивают эту дату, как аннексию Бессарабии со стороны СССР. В советские времена 28 июня отмечалось как освобождение Бессарабии и Кишинева от бояро-румынской оккупации и воссоединение с Советской Родиной.