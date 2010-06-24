Румыния добивается вывода российских войск из Приднестровья

Румыния считает присутствие российских войск на территории Приднестровья угрозой для своей безопасности и выступает за их вывод из региона. Об этом говорится в проекте Стратегии национальной безопасности, которую президент Румынии Траян Бэсеску представил на рассмотрение парламента и Высшего совета обороны (Совет безопасности Румынии).

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в пресс-службе румынского лидера, в частности, в документе указывается, что нахождение иностранных войск, без соглашения со страной пребывания, вблизи границ Румынии представляет угрозу ее национальной безопасности. В связи с этим Румыния считает необходимым активно вмешиваться в продвижение решений, предусматривающих демилитаризацию Приднестровского региона путем вывода находящихся там российских войск и вооружений.