Варшавский суд решил дать Коморовскому последний шанс

Варшавский окружной суд решил 22 июня допросить кандидата в президенты Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО в деле против его конкурента на выборах Ярослава КАЧИНЬСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, Б.КОМОРОВСКИЙ сегодня во второй раз не появился на судебное заседание, которое проходит по его иску к Я.КАЧИНЬСКОМУ и касается обвинений в клевете.

Штаб победителя первого тура выборов Президента Б.КОМОРОВСКОГО объяснял отсутствие своего кандидата в суде его заграничной поездкой, тогда как штаб Я.КАЧИНЬСКОГО добивался отказаться от допроса Б.КОМОРОВСКОГО за то, что он уже дважды не пришел на заседание суда.

Суд дал Б.КОМОРОВСКОМУ последний шанс лично представить свою позицию завтра.

Я.КАЧИНЬСКИЙ на судебном заседании заявил, что его конкурент действительно поддерживает приватизацию больниц, о чем, в частности, свидетельствуют сообщение на официальном веб-сайте партии «Гражданская платформа».

Как сообщал УНИАН, судебный спор между основными кандидатами на пост Президента Польши возник в начале прошлой недели, когда Б.КОМОРОВСКИЙ подал судебный иск, требуя опровержения слов Я.КАЧИНЬСКОГО о том, что он якобы поддерживает приватизацию больниц.

Я.КАЧИНЬСКИЙ в ответ подал иск к Б.КОМОРОВСЬКОМУ за обвинение его в клевете.

Варшавский окружной суд 16 июня признал правоту Б.КОМОРОВСКОГО, но Я.КАЧИНЬСКИЙ подал апелляцию, которую 18 июня поддержал апелляционный суд и поручил еще раз рассмотреть это дело.