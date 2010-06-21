Президентом Колумбии стал кандидат от партии "U"
09:22, 21 июня 2010Мир
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Сантоса поддержали 69,06% избирателей
|Хуан Мануэль САНТОС
Как сообщает NEWSru, согласно данным Национального регистра гражданского состояния, после подсчета 99,86% голосов он получил поддержку 69,06% колумбийцев, принявших участие в выборах.
Его соперник - лидер Партии зеленых Антанас МОКУС набрал 27,52% голосов.
Вице-президентом Колумбии избран Анхелино ГАРСОН. Всего в выборах приняли участие 13 млн. 335 тыс. из 30 млн. колумбийцев с правом голоса.
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