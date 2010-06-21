Президентом Колумбии стал кандидат от партии "U"

На президентских выборах в Колумбии (второй тур) уверенную победу одержал кандидат от правящей Социальной партии национального единства, более известной как партия "U", бывший министр обороны Хуан Мануэль САНТОС.

Как сообщает NEWSru, согласно данным Национального регистра гражданского состояния, после подсчета 99,86% голосов он получил поддержку 69,06% колумбийцев, принявших участие в выборах.

Его соперник - лидер Партии зеленых Антанас МОКУС набрал 27,52% голосов.

Вице-президентом Колумбии избран Анхелино ГАРСОН. Всего в выборах приняли участие 13 млн. 335 тыс. из 30 млн. колумбийцев с правом голоса.