В Польше обнародованы экзит-полы

Будет второй тур

И.о. президента Польши, спикер Сейма Бронислав Коморовский, представляющий либеральную партию "Гражданская платформа", лидирует, как свидетельствуют данные еxit poll, в первом туре досрочных президентских выборов. Согласно данным, обнародованным центром MillwardBrown SMG/KRC, за Коморовского проголосовали 45,7% избирателей, за лидера консервативной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского - 33,2%. На третьей позиции - самый молодой кандидат в президенты Польши, 36-летний лидер Союза демократических левых сил (СДЛС) Гжегож Наперальский, который набрал 13,4% голосов. Согласно результатам исследования, проведенного по заказу телеканала Polsat, Б.Коморовский получил 46,2% голосов, а Я.Качиньский - 32,8%. Согласно результатам exit-poll, проведенного по заказу телеканала TVP, Б.Коморовский получил 40,7% голосов, Я.Качиньский - 35,8%. Остальные 7 кандидатов в президенты Польши получили менее 2%. Второй тур должен состояться 4 июля.

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