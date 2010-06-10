Германия купила в Швейцарии данные о своих неплательщиках налогов

Немецкие власти заявили о приобретении в Швейцарии диска, содержащего данные о приблизительно 20 тыс. немецких инвесторов, укрывавших и укрывающих средства в швейцарских банках. Известно, что, помимо имен и адресов, на диске содержатся сведения о состоянии счетов и банковские извещения, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал N-TV.

Финансовый министр земли Нижняя Саксония не уточнил, кто именно согласился предоставить эти сведения, но сообщил, что покупка обошлась Германии в 185 тыс. евро, хотя изначально поставщик запросил 500 тыс. евро. Также известно, что власти ожидают получить несколько миллионов евро в виде налоговых выплат от упомянутых вкладчиков.

Не так давно немецкие власти уже покупали диски с аналогичными данными, и в результате государственная казна Германии пополнилась на миллионы евро.

С начала года в налоговую службу Германии обратились более 19,4 тыс. налогонеплательщиков, то есть в десять раз больше, чем за весь прошлый год.