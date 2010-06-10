США продлили санкции в отношении Белоруссии
00:17, 10 июня 2010Мир
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Минск ответил: бесполезно
США сегодня продлили санкции в отношении Белоруссии. Как сообщили представители Белого дома, санкции введены в отношении ряда политиков и граждан страны, которые подрывают демократические институты, нарушают права человека и замечены в коррупции, передает Associated Press. По словам представителей Белого дома, санкции продлены на год.
В свою очередь Минск отреагировал на сообщение, назвав санкции "бесполезными и конфронтационными".
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