США продлили санкции в отношении Белоруссии

00:17, 10 июня 2010
Мир
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Минск ответил: бесполезно

США сегодня продлили санкции в отношении Белоруссии. Как сообщили представители Белого дома, санкции введены в отношении ряда политиков и граждан страны, которые подрывают демократические институты, нарушают права человека и замечены в коррупции, передает Associated Press. По словам представителей Белого дома, санкции продлены на год.

В свою очередь Минск отреагировал на сообщение, назвав санкции "бесполезными и конфронтационными".

 

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