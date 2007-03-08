Британия существенно подняла цены на визы

Британцы объявили о подорожании услуг по оформлению виз и других иммиграционных сборов для граждан иностранных государств, сообщает Лента.ру.

От повышения цен в первую очередь пострадают те, кто попытается легально приехать в Соединенное Королевство для "получения финансовой выгоды", то есть те, кто хочет получить рабочую визу или бессрочный вид на жительство.

За обычную туристическую визу придется заплатить 63 фунта стерлингов вместо прежних 50. Студенческая виза будет стоить 99 фунтов, рабочая - 200 фунтов стерлингов (ранее за оформление этих типов виз взимался сбор в размере 85 фунтов).

Продление рабочей визы в МВД Великобритании обойдется теперь в сумму от 350 до 550 фунтов стерлингов, получение бессрочного вида на жительство - от 750 до 950 фунтов. Ранее максимальная сумма за эти виды услуг составляла 500 фунтов (с оформлением документов в тот же день).

Сертификат МВД Великобритании об одобрении права на заключение брака или гражданского партнерства для иностранцев на территории Великобритании подорожал со 135 до 295 фунтов стерлингов.

"Мы полагаем, что будет справедливо взимать больше денег с тех, кто получает больше всего выгоды от использования нашей иммиграционной системы, то есть приезжает сюда жить и работать", - заявил британский министр по делам иммиграции Лиам Берн.

Планируется, что дополнительные средства будут направлены на "финансирование твердой и справедливой иммиграционной системы, направленной на искоренение незаконного трудоустройства, организованной преступности, экстремизма и терроризма".

МИД Великобритании с 1 апреля также повышает расценки на консульские услуги, в частности оформление паспортов и легализацию документов для британских подданных, проживающих за рубежом, отмечает агентство.