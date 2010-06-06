МВД России гневно опровергло заявление о задержании мародеров

Заявление польской стороны о задержании и аресте трех ОМОНовцев, якобы подозреваемых в использовании кредитной карты польского чиновника с разбившегося под Смоленском 10 апреля Ту-154, Министерство внутренних дел России назвало "кощунственным и циничным".

Как передает РИА Новости, об этом официально сообщила в воскресенье пресс-служба МВД РФ.

Пресс-секретарь правительства Польши Павел ГРАСЬ ранее в воскресенье заявил, что, по предварительным данным, трое российских милиционеров после авиакатастрофы под Смоленском незаконно сняли средства с банковского счета трагически погибшего высокопоставленного чиновника Анджея Пшевозника, используя его пластиковые карты во время покупок в Смоленске.

«Действия смоленской милиции на каждом порученном участке работы получили положительную оценку, с поставленной задачей они справились достойно, нареканий в их адрес не поступило. Восьмого мая в посольстве Республики Польши исполняющий обязанности президента Польши, маршал Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ за проделанную работу при ликвидации последствий авиакатастрофы и расследовании наградил четверых смоленских милиционеров офицерским орденом “За заслуги перед Республикой Польша”. В этой связи выдвинутые в адрес смоленских милиционеров обвинения видятся тем более кощунственными и циничными», - говорится в пресс-релизе МВД.

Как сообщила журналистам вдова Пшевозника Иоланта, с карты высокопоставленного чиновника исчезли около 6 тысяч польских злотых (порядка 2 тысяч долларов). Первая транзакция была совершена в день катастрофы, 10 апреля. В последующие два дня последовали еще две операции. Все они были совершены в Смоленске.

Пресс-секретарь правительства Польши, в свою очередь, сообщил, что польские правоохранительные органы проинформировали российскую сторону о списании средств с карты погибшего. По его словам, три сотрудника ОМОНа, совершившие "позорный поступок", были быстро задержаны благодаря сотрудничеству Агентства внутренней безопасности Польши и спецслужб России.

В то же время МВД России официально опровергает данную информацию. "Эта информация не соответствует действительности. Никто из сотрудников смоленской милиции не задерживался в связи с совершением деяний, описанных в растиражированной в СМИ информации", - отмечается в сообщении российского МВД.